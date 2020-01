Florin Prunea, președintele lui Dinamo, s-a declarat dezamăgit de situația pe care a găsit-o la clubul din Capitală.

Oficialul ”câinilor” a dezvăluit că nu ar fi acceptat actualul său post din conducere dacă ar fi știut problemele pe care le va întâmpina.

Prunea a fost înjurat în mai multe rânduri de suporterii din Ștefan cel Mare, chiar dacă, susține acesta, o parte din fani îi trimiteau ”scrisori de dragoste” pentru a veni la Dinamo.

”Dacă ştiam, nu veneam! Am picat în mijlocul unui război civil! Din cel mai iubit jucător al lui Dinamo, cu 3 săptămâni înainte suporterii îmi făceau scrisori de dragoste să vin la Dinamo, am ajuns… când am venit aici am ajuns să fiu înjurat. Mi-au zis că oricine venea era înjurat!” a declarat Prunea la DigiSport.

După ce a vorbit despre fanii din Ștefan cel Mare, Prunea a spus lucrurilor pe nume în privința cazurilor lui Dorin Rotariu și Ionuț Șerban.

Poli Timișoara a păstrat 50 de procente din transferul lui Rotariu la FC Bruges, iar Șerban are în continuare contract pe viață cu roș-albii.

”Chestiile astea cu Şerban şi Rotariu, băiatul nu are nicio vină, dar după aceea se spune că Prunea dă declaraţii împotriva clubului. Păi cine a făcut aceste lucruri şi cu Şerban şi cu Rotariu? Nimeni nu dă nicio declaraţie, toţi se ascund după mese! Vine Prunea şi se ceartă şi cu suporterii şi sunt pus în faţa unor situaţii penibile.

Eu nu am văzut contractul lui Şerban. Practic ştiu că e pe viaţă! Numai în România se putea întâmpla asta!

Nu stăpânesc speţa cu Rotariu, am câştigat în primă instanţă, dar dacă ne vine în cârcă, e vorba de peste un milion de euro, ar fi greu. Dar nu cred că intră acum la procesul de licenţiere. La fel şi în cazul lui Şerban, dacă nu semnează prelungirea contractului, e vorba de un milion de plătit” a mai spus fostul portar.