Provocarea momentului nu-i pe placul lui! MM iese la atac: ”Mama proştilor e mereu gravidă!”

În timpul pandemiei de coronavirus, în lumea sportului a apărut o nouă provocare acceptată de fotbaliști din țara noastră, dar și din afară.

Astfel, jucători din Liga 1, precum Andrei Ivan, Olimpiu Moruțan, Iulian Cristea, dar și din afară, Leo Messi, au acceptat să jongleze cu hârtia de rolă igiencă, ceea ce a atras nemulțumirea lui MM Stoica.

Lionel Messi was always going to make keep ups with toilet paper look like nothing at all. pic.twitter.com/jYoB1KoctL

— Keepitonthedeck (@Keepitonthedeck) March 20, 2020