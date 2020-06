Provocarea lui Sorin Cârțu pentru un jucător al Astrei. “Dacă dă gol cu FCSB, atunci ne ofticăm”

Reușita de excepție a lui Raoul Baicu în meciul Universitatea Craiova – Astra Giurgiu a pus în pericol victoria oltenilor. Atacantul în vârstă de 20 de ani a vrut să-și ia revanșa pentru faptul că ‘alb-albaștrii’ l-au cedat liber de contract în iarna acestui an.

Raoul Baicu a înscris în minutul 71, în urma unei acțiuni personale în viteză, urmată de un șut ‘bombă’ sub bara transversală, din unghi.

Craiova a învins-o pe Astra cu 2-1, grație ‘dublei’ lui Elvir Koljic. Atacantul bosniac a înscris în minutele 60 și 90+1.

“Am reușit să marchez și să o fac chiar împotriva fostei mele echipe, iar asta face și mai special acest gol. Eu mi-am făcut datoria, am încercat să-mi ajut echipa cât am putut de mult. Sunt fericit că am marcat și totodată trist că nu am scos cel puțin un egal“, a spus Raoul Baicu.

Tânărul atacant a înscris pentru Universitatea Craiova în meciul cu Leipzig din preliminariile Europa League.

“Nu suntem supărați pe Baicu. Ne bucurăm că a marcat, pentru că avem 60% din el. Să știi că dacă dă gol cu Steaua, atunci ne ofticăm că i-am dat drumul! Până atunci, nu. Îl lăsăm să crească la Astra“, a spus Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, la finalul partidei.

10 meciuri a jucat Raoul Baicu pentru Universitatea Craiova, în sezoanele 2018-2019 și 2019-2020 ale Ligii 1.