Provocare uriașă pentru Simona Halep: “Cred că am nevoie după atât timp”. La câte zile de izolare a ajuns

Numărul doi mondial a răspuns invitației unor mari nume ale tenisului mondial pentru a da detalii despre pregătirea ei în această perioadă de restricții uriașe în privința sportului.

Simona a răspuns întrebărilor adresate de Mats Wilander, Boris Becker și Tommy Haas prin intermediul Eurosport.

“Eu m-am autoizolat cu o săptămâna înaintea impunerii carantinei, trăim vremuri grele, dar trebuie să acceptăm realitatea. Am 22 de zile de când nu am mai ieșit din casă. Mă trezesc pe la 10-11, fără alarmă, fără program, iau un mic dejun după care ies la o alergare în complex. Apoi revin în casă și fac exerciții pentru abdomen, pentru picioare. Lucrez în fiecare zi la condiția mea fizică și mă simt pregatită din acest punct de vedere” a povestit sportiva situația sa din acest moment.

Halep rămâne cu trofeul de la Wimbledon până în 2021, pentru că turneul din acest an a fost anulat.

“Îmi e dor de circuit, de jucătoare și de toți oamenii implicați în organizarea lor. În opinia mea sezonul va fi suspendat mai departe de luna iulie. Speră să putem juca la US Open.

Nu știu cum va fi după, nu am mai trecut niciodată prin această situație și recunosc mie îmi va fi greu odată ce vom reveni. E cea mai lungă perioadă în care nu am atins racheta de tenis. Cred că am nevoie de asta după atât timp” a mai spus Halep.