VIDEO | Provocare inedită pentru Simona Halep! Fostul lider mondial a stârnit hohote de râs

Sportiva din România nu are parte de startul dorit în anul 2021, astfel că nu a izbutit deocamdată să cucerească niciun trofeu pus în joc. Halep și-a dorit foarte mult să își apere titlul obținut anul trecut la Roma și anunțase că este gata să câștige prima competiție a anului. Acest lucru nu s-a mai întâmplat însă, deoarece fostul lider mondial a fost nevoit să abandoneze întrecerea din capitala Italiei, din cauza unor probleme medicale resimțite chiar în primul meci de pe zgura din peninsulă.

Cu toate acestea, Halep a avut parte și de momente amuzante în ultima perioadă, astfel că a fost protagonista unui joc, prin care a încercat să ghicească pe buzele fostei tenismene, Juliei Goerges. Totul s-a întâmplat în timpul turneului din Germania, unde constănțeanca a fost eliminată în semifinale de către Aryna Sabalenka, după 3-6, 2-6 .

Românca a reușit să citească corect doar numele turneului de la Stuttgart, „Porsche Grand Prix”, urmând ca după aceea să izbucnească în hohote de râs, fără a mai desluși multe cuvinte.

While in Stuttgart Simona Halep and other players had some fun playing a game with Julia Goerges.

