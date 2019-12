Clijsters (36 de ani) a anunţat că va reveni pe teren odată cu turneul de la Monterrey (Mexic), care se va desfăşura începând din 2 martie.

Sportiva din Belgia voia să joace încă din ianuarie 2020, dar a amânat revenirea din cauza unei accidentări la genunchi.

„Dublu cu Simo? Ne-ar plăcea să facem asta cândva în 2020. Crăciun fericit, Kimmie„, a scris Darren Cahill pe Instagram.

Clijsters nu a oferit niciun răspuns, dar a apreciat mesajul antrenorului australian.

Kim Clijsters s-a retras prima dată în 2007, pentru a-şi întemeia o familie. Ea a revenit pe teren în 2009 și a mai câştigat trei trofee de Mare Șlem (de două ori US Open şi o dată Australian Open), înainte de a se retrage din nou, în 2012.

I wanted to let you know how training has been going … #fortheloveofthegame 🎾 pic.twitter.com/AqDqdmIpDy

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) December 23, 2019