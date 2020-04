Profit impresionant făcut de FC Viitorul, din transferuri! Cât a încasat echipa lui Gică Hagi în ultimii ani

FC Viitorul, echipa lui Gică Hagi, are cea mai bună academie de fotbal din România și a reușit să-și construiască un nume important la doar 11 ani de la înființarea clubului. În ultimii 8 ani, Viitorul a vândut fotbaliști în valoare de peste 26 de milioane de euro.

Fondat în 2009, FC Viitorul a câștigat titlul în Liga 1 în 2017, apoi Cupa României și Supercupa în 2019.

În ultimii ani, echipa din Ovidiu a produs mai mulți jucători importanți, de echipă națională, precum Ianis Hagi, Denis Drăguș, Tudor Băluță, Cristi Ganea, Alexandru Cicâldău, Florinel Coman, Dragoș Nedelcu, Romario Benzar, Răzvan Marin sau Florin Tănase.

Clubul patronat de către Gică Hagi, a vândut, în perioada 2012-2019, jucători în valoare de 119.923.000 de lei (26,1 milioane de euro). A înregistrat un profit general de 30.275.000 de lei (6,6 milioane de euro), potrivit Fanatik.

Viitorul a raportat profit în 6 din ultimii 8 ani: minus de 3.556.000 lei în 2012, plus de 2.914.000 lei în 2013, plus de 6.901.000 lei în 2014, plus de 5.545.000 lei în 2015, minus de 6.238.000 lei în 2016, plus de 13.930.000 lei în 2017, plus de 2.113.000 lei în 2018, plus-record de 8.666.000 lei în 2019.

În acest sezon al Ligii 1, FC Viitorul a ratat calificarea în play-off. Echipa constănțeană ocupă primul loc în play-out, după două etape.

