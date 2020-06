Problemele continuă la Mediaș! Dusan Uhrin: ”Nu putem să câștigăm fără atacanți!”

Problemele continuă la Gaz Metan, după eșecul cu FC Botoșani.

Formația din Mediaș a pierdut partida de pe teren propriu cu 0-2 și rămâne pe ultimul loc în play-off.

Sergiu Buș, golgheterul ardelenilor, s-a accidentat și va fi indisponibil pentru cel puțin o săptămână, iar Dusan Uhrin, antrenorul Gazului, are motive reale de îngrijorare.

”Individual am pierdut toate duelurile 1 contra 1. Am început bine, am controlat meciul. Botoşaniul a marcat însă al doilea gol şi meciul s-a terminat. Buş s-a accidentat, nu avem alt atacant în lot. Eu sunt aici ca să pregătesc echipa pentru sezonul viitor şi trebuie să găsesc jucători pentru atac.

Nu e deloc uşor. Trebuie să lucrăm. Mă gândesc la sezonul viitor, nu vreau să pierd meciuri, dar fără atacanţi nu putem să câştigăm.” a declarat Uhrin la finalul meciului.