Probleme pentru Răzvan Lucescu! Focar de coronavirus la Al-Hilal

În plus, un membru al staff-ului de la Al-Hilal a fost depistat pozitiv la COVID-19, a anunțat Confederația de Fotbal din Asia (AFC).

Toate persoanele infectate se află în carantină, iar Răzvan Lucescu a dat asigurări că va găsi soluții pentru a înlocui jucătorii absenți.

“Am venit aici cu gândul de a ajunge în ultima fază a competiției, după câștigarea campionatului. Suntem pregătiți să o înfruntăm pe Pakhtakor. Am jucat multe meciuri după izbucnirea pandemiei de coronavirus.

Avem jucători foarte buni, care sunt pregătiți să-i înlocuiască pe cei afectați de coronavirus. Ne-am gândit la acest scenariu, avem rezerve care sunt apte din punct de vedere fizic, suntem pregătiți“, a declarat Răzvan Lucescu la conferința de presă.

