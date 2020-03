Probleme pentru Klopp înainte de returul cu Atletico: ”Din păcate, nu va fi în lot”

Alisson Becker, titularul din poarta “cormoranilor” s-a accidentat, nu va fi apt pentru meciul din campionat și rămâne improbabil pentru returul de pe Anfield, în Champions League.

Adrian, portarul de rezervă al lui Alisson, este o alternativă bună pentru meciul de sâmbătă, din campionat, împotriva celor de la Bournemouth. Portarul spaniol a venit gratis la Liverpool, de la West Ham, în vara anului trecut.

”Din păcate, Ali nu va fi în lot. A fost rănit la antrenamentul de după meciul cu Chelsea, a fost un mic incident. Ne-am gândit că nu e nimic și planul a fost să-l ținem pe bancă. Nu vrem să riscăm și l-am lăsat în afara lotului. Va face o radiografie mâine”, a spus Klopp.

Alisson Becker is ruled out of Saturday's @premierleague clash with @afcbournemouth after suffering a muscle injury.#LIVBOU https://t.co/dfVtvCB7Mp

— Liverpool FC (@LFC) March 6, 2020