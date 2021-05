Probleme pentru FCSB din cauza declarațiilor lui Gigi Becali! FRF și CCA au depus plângeri împotriva patronului “roș-albaștrilor”

Finanțatorul celor de la FCSB, Gigi Becali, a ținut să își arate nemulțumirea în ultimele săptămâni față de FRF și CCA, din cauza greșelilor de arbitraj împotriva echipei sale!

Afaceristul din Pipera i-a luat la țintă în ultima perioadă atât pe președintele FRF, Răzvan Burleanu, cât și pe șeful CCA, grecul Kyros Vassaras, anunțând chiar că este dispus să recurgă la gesturi extreme în cazul în care cele două foruri naționale nu vor rezolva problemele din punct de vedere al arbitrajului. Gigi Becali a mărturisit că vrea să se ia de urgență măsuri împotriva erorilor repetate și nu vrea ca deciziile arbitrilor să influențeze cu nimic lupta pentru cucerirea Ligii 1.

Acum, patronul FCSB-ului se pare că a fost reclamat la Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal, ca urmare a declarațiilor sale din ultima vreme. Concret, FRF și CCA au înaintat nu mai puțin de patru dosare împotriva lui Gigi Becali și a clubului FCSB, iar o decizie finală ar urma să fie luată în data de 12 mai.

“Îi transmit lui Burleanu să facă ceva cu arbitrajele că așa nu se mai poate. Cu câți bani îl plătește Burleanu pe Vassaras ăla? Merită atâția bani? Nu se poate așa ceva! Să îl bage în ședința si să discute clar cu el. Arbitrajul ne va nenoroci pe toți în acest campionat, iar eu nu vreau să pierd titlul din cauza arbitrilor.

Nu am ajuns să primesc acum sfaturi și de la Edi ăla de la Cluj. Tănase îmi cere să îl las să plece că s-a săturat să fie bătaia de joc a arbitrilor pe teren. Are dreptate băiatul! Cum pot eu să îl contrazic. Am zis să nu mai ies o perioadă să vorbesc, dar uite că nu mă pot abține și nu pot să stau să ajung bătaia de joc a arbitrilor. Vreau să știu și eu ce spune Vassaras despre faza în care ăla mai avea un pic și îl arunca pe Tănase în tribune, după șutul ăla dat în piciorul lui Tănase, iar arbitrul ce a fluierat?

Vassaras și Burleanu chiar nu văd că ne ducem în cap cu arbitrajul? Pentru ce bag eu bani în fotbal? Am ajuns prostul lor? Vreau ca Burleanu să discute cu Vassaras și să afle de la el unde ne ducem cu arbitrajul. Nu se mai poate așa ceva”, spunea Gigi Becali în urmă cu doar câteva săptămâni, potrivit ProSport.