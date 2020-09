Principala țintă a Simonei Halep în acest final de an: “Mă antrenez zi de zi”

Numărul doi mondial a refuzat prezența la US Open și se concentrează pentru participarea la al treilea turneu de grand slam al anului.

Până să ajungă pe terenurile de Roland Garros, constănțeanca se va antrena pe zgura de la Roma.

“Roma e un turneu puternic, vor fi jucătoare foarte bune, dar mă simt pregătită. Faptul că am jucat la Praga câteva meciuri m-a ajutat, acum mă antrenez zi de zi, sper să fiu bine din punct de vedere fizic, să fiu încrezătoare, după aceea o să vină de la sine. Roland Garros este topul acestui an, acestei perioade, dar nu o să pun presiune, o să iau meci cu meci şi o să dau tot ce am mai bun”, a declarat Halep despre intențiile sale din viitorul apropiat.

Turneul de la Roland Garros va avea loc în perioada 21 septembrie – 11 octombrie după ce a fost amânat în luna mai din cauza pandemiei de coronavirus. La Paris, Halep a jucat trei finale de-a lungul timpului. Două pierdute, în 2014 și 2017 și una câștigată în 2018.