Primul caz de coronavirus în Formula 1! Decizia luată înaintea Marelui Premiu al Marii Britanii

Pilotul mexican Sergio Perez a fost testat pozitiv la noul coronavirus şi nu va participa la Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, programat în acest weekend pe circuitul de la Silverstone.

Organizatorii F1 au anunțat că pilotul echipei Racing Point va sta în izolare şi va urma protocolul impus de către autorităţile de sănătate publică.

Perez a fost depistat pozitiv la COVID-19 înaintea primelor antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Marii Britanii, etapa a patra a sezonului.

More on the news that Sergio Perez will not contest this weekend's #BritishGP after a positive Coronavirus test 👇 — Formula 1 (@F1) July 30, 2020

Sergio Perez (30 de ani) este primul pilot de Formula 1 testat pozitiv la coronavirus de la începutul acestui sezon, care a debutat pe 5 iulie în Austria.

Directorul general al Formulei 1, Chase Carey, a declarat că niciun Mare Premiu nu va fi anulat pe fondul unui caz pozitiv de coronavirus.

What happens next? FIA Race Director Michael Masi talks through the next steps after Sergio Perez's positive Coronavirus test, including close contact monitoring, and stand-in drivers#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ojvy9oaVzj — Formula 1 (@F1) July 30, 2020

Prin urmare, Sergio Perez poate fi înlocuit de către unul dintre piloții de rezervă: mexicanul Esteban Gutierrez sau belgianul Stoffel Vandoorn.

Totuși, presa de specialitate anunță că germanul Nico Hulkenberg este favorit să-l înlocuiască pe Sergio Perez. În vârstă de 32 de ani, Hulkenberg a concurat ultima dată în F1 anul trecut, pentru Renault, iar acum este liber de contract.

Nico Hulkenberg is expected to replace Sergio Perez, who tested positive for COVID-19, for this weekend's @F1 round at Silverstone. #BritishGP #F1 https://t.co/LTlWknYy5T — RACER (@RACERmag) July 30, 2020

Cu 177 starturi în Formula 1, Nico Hulkenberg a concurat în sezoanele 2010 și în perioada 2012–2019. Nu a câștigat nicio cursă în carieră, dar a reușit un pole position.

Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii va avea loc duminică, 2 august, de la ora 16:10.