Portarul Tomas Mejias Osorio (31 de ani) a ales să rămână la Dinamo, deși este neplătit. Alți doi conaționali, Borja Valle și Isma Lopez, au părăsit deja echipa din Șoseaua Ștefan cel Mare.

„Suntem bine, echipa merge înainte, avem o relație foarte bună între toți și ne e clar că trebuie să continuăm până la final. Contiuăm aici, luptând meci de meci și nu știm niciodată ce se va întâmpla, dacă situația se va îmbunătăți sau nu, dar decizia noastră este să continuăm să jucăm și să culegem rezultatele.

Bineînțeles că voi încerca să fiu cât de profesionist pot și să încerc să câștig următorul meci. Normal că îi înțeleg și pe ceilalți și toate pozițiile care se iau în astfel de cazuri, trebuie înțeles totul. De ce? Pentru că fiecare are problemele ui, viața lui și respect și înțeleg totul. Iar decizia mea este să continui să joc și să fiu aici.

Eu sunt sub formă de împrumut aici, dar am bani deocamdată ca să trăiesc. Toată lumea are bani ca să trăiască. Toți oamenii din fotbal au bani ca să trăiască 3 sau 4 luni, 5 luni, 6 luni, un an. Normal că sunt trist, nu e o situație bună pentru nimeni. Dar cum nu o putem controla noi, nu pot face nimic. Ce bine ar fi să am eu toți banii necesari ca să salvez Dinamo, dar nu e cazul.

Pe lângă faptul că am făcut o mare echipă și ne înțelegem foarte bine între noi, cei mai importanți sunt suporterii. De asta mai continuăm aici, sprijinul lor este necondiționat, din prima am observat asta și e foarte important pentru noi. Dăm tot ce avem mai bun pentru bucuria lor”, a spus Tomas Mejias Osorio, pentru ProSport.

Tomas Osorio este împrumutat de la Middlesbrough, până în vara anului viitor.

Meciul Dinamo – CFR Cluj este programat, joi, de la ora 20:30, în etapa a 14-a a Ligii I.