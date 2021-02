Prima reacție a Soranei Cîrstea, după victoria de la Australian Open: “Acest lucru m-a surprins și pe mine!”

Sportiva din România a fost protagonista unui meci de excepție în turul doi la Australian Open, reușind să treacă de una dintre favoritele competiției, cu scorul de 6-4, 1-6, 6-1!

Sorana Cîrstea (locul 68 WTA) a învins-o pe Petra Kvitova (locul 8 WTA), la capătul unuia dintre cele mai bune meciuri ale româncei din ultima perioadă. Cîrstea a izbutit astfel să meargă în următoarea fază a competiției, acolo unde se o va întâlni pe Marketa Vondrousova (21 ani, 20 WTA), o altă tenismană din Cehia.

La finalul partidei, Sorana a oferit și o primă reacție și a mărturisit că în ciuda perioadei de 14 zile de izolare, s-a descurcat foarte bine și a reușit să țină pasul la un nivel destul de ridicat. Ulterior, românca a declarat că a știut încă de la bun început că se poate impune în fața Petrei Kvitova, una dintre jucătoarele cotate cu șanse bune la câștigarea întrecerii.

“Am jucat peste două ore la peste 30 de grade Celsius și am obosit mai mult decât o făceam până acum. E impresionant să joc după 15 zile fără să lovesc mingea și să o fac la nivel înalt, acest lucru m-a surprins și pe mine. Acum, esențial e cum mă voi recupera.

(n.r. despre Kvitova) E o jucătoare extraordinară, lovește mingea fără greșeală, foarte puternic. Cred că am făcut meciul perfect, Petra are o mare experiență, dar știam că pot să o înving pentru că o mai învinsesem. Sunt foarte fericită. Ea a meritat actul secund pentru că eu am avut multe nesincronizări!”, a spus Sorana Cîrstea, la finalul meciului.