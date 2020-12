Prima reacție a omului care ar conduce din umbră pe Dinamo: “Nu mai am nimic altceva de spus!”

Problemele formației din Ștefan cel Mare sunt departe de a fi rezolvate, iar viitorului clubului este unul incert în aceste momente din cauza nesiguranței financiare!

Prezentați ca oamenii care vor readuce din nou gloria de altădată a dinamoviștilor, noii investitori spanioli s-au dovedit a fi mai mult persoanele care au înrăutățit situația de la Dinamo, iar clubul a acumulat foarte multe datorii în ultimul timp.

Unul dintre personajele implicate în toată această poveste a “câinilor”, afaceristul Melero Marin, a vorbit pentru prima dată de la preluarea clubului din Ștefan cel Mare de către acționarii spanioli. Ibericul a mărturisit că nu a încasat niciun ban de la Dinamo și i-a criticat dur pe cei care îl învinuiesc de așa ceva.

“Cine pretinde asta este o canalie meschină! Niciodată în viața mea nu am încasat vreun euro de la Dinamo sau de la vreo persoană asociată cu acest club. Nu mai am nimic altceva de spus”, a spus Melero Marin, potrivit GSP.

Motivul principal pentru care Melero s-ar fi retras din proiectul clubului “alb-roșu” l-ar fi reprezentat faptul că nu a primit comisionul care i se cuvenea în urma afacerii de la Dinamo. Toma Săpașu, unul dintre personajele care au apărut în ultima vreme în preajma echipei, a dezvăluit că fiecare dintre cei implicați în acest business trebuie să primească câte 62.500 de euro.

Domnul Șerdean e băgat în comision, are de luat 62.500 de euro. Fiecare dintre noi are de luat aceeași sumă. Și domnul Melero avea de luat acest comision, de aceea s-a retras, că domnul Cortacero nu i-a făcut această plată. Domnul Cortacero e zero, e zero barat, nu are niciun ban!”, a declarat afaceristul român, potrivit Pro Sport.