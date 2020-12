Prima reacție a oficialilor dinamoviști: “Din ce am auzit, ședința se ține și Cortacero ar fi venit și el!”

Ziua de 21 decembrie ar putea fi una decisivă pentru toată suflarea dinamovistă, deoarece astăzi va avea loc Adunarea Generală a Acționarilor și se pot lua decizii foarte importante pentru club!

Directorul de marketing al celor de la Dinamo București, Radu Birlică, a vorbit despre ședința care a început astăzi, de la ora 11:00, și a mărturisit că din câte știe, acționarul majoritar din acest moment al clubului, Pablo Cortacero, ar fi ajuns și el la București și va lua parte la AGA. Birlică a dezvăluit că această întâlnire este una decisivă pentru club, deoarece unul dintre subiectele principale este cel a majorării capitalului.

“Din ce am auzit, am înțeles că ședința se ține și că ar fi venit în România, dar nu știu nici eu 100%, pentru că nu au detalii. Nu am auzit despre chestia asta (n.r. despre niște bani intrați în conturile clubului), știu doar de ședința asta care e foarte importantă pentru majorarea capitalului. Auzeam toți dacă intrau bani în cont.

E foarte greu. Eu sunt în discuții cu foarte multă lume, dar având în vedere incertitudinea asta, toată lumea așteaptă. Mi-au spus «Hai să vedem ce se reglează și din ianuarie reluăm discuțiile». Dinamo este atractiva din punct de vedere al publicității, însă situația nu mi-a dat voie să accesez fonduri de la companii!”, a spus directorul de marketing al celor de la Dinamo, potrivit Pro Sport.

Ulterior, Birlică a vorbit și despre ajutorul financiar pe care Nicolae Badea i l-a dat clubului pentru ultimele două partide ale “câinilor”.

“Domnul Badea a plătit toate cheltuielile aferente ultimelor două meciuri din finalul anului. E un contract ok pentru noi în perioada asta în care nu am avut niciun ban.

Gestul dumnealui e de mare laudă, vă spun sincer că ne era greu să facem rost de bani în perioada asta. Eu am învățat că în fotbal ce e astăzi rău mâine poate să fie bine, dar și invers!”, a mai spus oficialul “alb-roșilor”.