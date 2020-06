Prima reacție a magazionerului de la Dinamo! „Întotdeauna pică pe cel mic!” Cu ce fotbalist ar fi intrat în contact

Cătălin Clincea, magazionerul de la Dinamo, infectat cu noul coronavirus se află în acest moment internat la spitalul Victor Babeș.

Angajatul clubului Dinamo spune că se simte foarte bine și nu prezintă niciun simptom al infectării cu noul coronavirus.

Clincea a dezvăluit că a stat de vorbă cu angajații DSP în cadrul anchetei epidemiologice deschisă la clubul din Ștefan cel Mare. Magazionerul mai spune că a fost mereu precaut și a stat departe de fotbaliști, însă recunoaște că la un moment dat și-a uitat borseta în mașina lui Cătălin Straton și a trebuit să meargă să o recupereze.

„N-am avut nici un simptom și nu am nimic nici acum. Nici nu știu de unde l-aș fi putut lua. Sunt internat la spital la Victor Babeș de azi dimineață. Am mai făcut un test și aici. Cel de la Dinamo fusese al patrulea test, acela complet, ca toată echipa. Au venit și de la ancheta epidemiologică și le-am răspuns pe unde am fost și cu cine m-am intersectat. Dar am și eu familie, mă protejam oricum. Ai mei sunt bine. Dar așa e în viață, pică întotdeauna pe cel mai mic.

Nu am stat la masă cu jucătorii. Eu mă feream tocmai ca să nu se interpreteze vreodată dacă se întâmplă ceva. Am preferat să nu stau la masă. Ce s-a întâmplat a fost că îmi uitasem borseta de antrenament la Cătălin Straton și l-am sunat să mă duc să o iau. Mi-a deschis portbagajul unde era. Am luat-o și am plecat. Și la Săftica treceam la maxim 2-3 metri unii de alții, eu nici echipamentul nu le dădeam. Acela se adună în pungi de plastic și este predat. Eu mă aflu într-o situație foarte delicată acum și nu-i doresc nimănui să treacă prin așa ceva.

Nu știu ce se va întâmpla în continuare. Chiar dacă testul făcut în spital va ieși negativ, tot va trebui să stau probabil acele 14 zile în carantină aici”, a declarat magazionerul lui Dinamo.