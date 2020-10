Prima reacție a lui Mutu după ieșirea lui Stoichiță: “I-am spus că trebuia să joace altfel!”

România U21 a învins aseară, scor 4-1, reprezentativa de tineret a Maltei! Dennis Man a reușit o ”dublă”, iar Ganea și Mățan au reușit primele goluri la națională.

Selecționerul naționalei de tineret, Adrian Mutu, a lipsit aseară de pe banca echipei, deoarece a luat contact direct cu unul dintre membrii staff-ului depistați pozitiv cu coronavius, înainte de partida cu Malta.

Deși rezultatul “Briliantului” a fost unul negativ, locul acestuia pe margine a fost luat de directorul sportiv al FRF, Mihai Stoichiță, care la finalul partidei a avut un derapaj incredibil la adresa lui Mutu, pe care l-a înjurat.

Imediat după finalul partidei, Mutu a avut un mesaj pentru Mihai Stoichiță și despre situația sa din acest moment.

“L-am felicitat şi am vorbit puţin. I-am spus că 4-3-2 era mai bine, decât 4-4-1 repriza a doua. În nea Mihai am încredere. Am şi o superstiţie. Pe nea Mihai, înainte de toate meciurile, îl pun să vorbească cu echipa, iar dânsul are cuvintele la el.

Nu cred că aş fi stat pe bancă nici la meciul cu Danemarca, vorbind cu preşedintele, eu fiind contact direct cu antrenorul meu secund i-am spus că e mai bine şi mă simt responsabil să nu mă duc acolo între băieţi pentru că acum sunt bine. Nu am niciun simptom, dar perioada de incubaţie a virusului este de 1 şi 7 zile. Nici acasă nu mă duc până vineri, când voi face din nou un test. Abia după ce sunt negativ voi pleca acasă!”, a declarat Mutu pentru Telekom Sport.

