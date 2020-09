Prima reacție a lui Florin Tănase după ce a fost infectat cu COVID-19: “Prima zi a fost neplacută”

View this post on Instagram

Va salut pe toti! Se pare ca acest virus, din pacate, a vrut cu tot dinadinsul sa facem cunostinta😅. Prima zi a fost destul de neplacuta, cu febra, dureri de cap si dureri musculare. Imediat ce am ajuns in tara, am beneficiat de tratamente corespunzătoare, iar acum ma simt foarte bine. Au mai fost mici stari de disconfort, dar nimic ingrijorator. Sper sa ne revedem curand! Va multumesc pentru gandurile voastre bune, pentru mesajele primite si va doresc sanatate! Doamne-ajuta, tuturor!🙏🏼