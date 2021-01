Florin Gardoș (32 de) a vorbit despre ieșirea nervoasă a arbitrului Radu Petrescu, de la meciul dintre Academica Clinceni și FC Viitorul, scor 1-0, din etapa a 11-a a Ligii 1.

Fundașul echipei ilfovene a fost numit de „centralul” partidei „pușcărie de fotbalist”.

„A fost cel mai mare șoc, crede-mă, dar nu am vrut să fac prea mult tam-tam din chestia asta. Cred că a fost o greșeală, sper să nu se mai repete și probabil că toți arbitrii ar trebui să fie mai atenți la ceea ce vorbesc pe teren.

Nu a încercat să mă caute. Eu am încercat la acel meci să merg după să am o discuție, dar nici nu a vrut să vorbească cu mine. Am avut o scurtă discuție, la momentul respectiv, cu unul dintre asistenți și mi-a zis doar că e foarte tensionat, că a avut un meci greu și așa mai departe, dar mă rog…”, a declarat Florin Gardoș, pentru ProSport.