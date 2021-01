Prima reacție a Anamariei Prodan după ce Gigi Becali a “fentat-o” și a apelat la vărul Giovanni pentru transferul lui Man!

Latifundiarul din Pipera este foarte aproape să dea tunul financiar la care visează de foarte multă vreme, iar mutarea lui Dennis Man la Parma ar însemna cel mai scump transfer din istoria României!

Actualul fotbalist al celor de la FCSB este din ce în ce mai aproape să obțină transferul mult așteptat. După ce toată iarna a fost dat pe la mai multe echipe, Dennis Man poate ajunge în cele din urmă la Parma, formație care se pare că își dorește foarte mult să îl aducă lângă Valentin Mihăilă.

Impresariat de Anamaria Prodan, tânărul internațional a fost ajutat însă de Giovanni Becali, vărul lui Gigi Becali, să obțină mutarea în Italia. Agentul în vârstă de 68 de ani se pare că a intermediat în ultima perioadă discuțiile dintre patronul FCSB și cel al Parmei, în ciuda faptului că Anamaria Prodan negocia și ea de mai multe luni transferul fotbalistului.

“De 6 luni lucrăm intens, eu și partenerii mei din Italia, pentru acest transfer. De-a lungul timpului i-am prezentat lui Gigi Becali fiecare ofertă care a venit pentru Dennis Man și Florinel Coman! Mici sau mari, eu mi-am făcut datoria, le-am adus și le-am prezentat.

Azi am aflat și eu, din ziare, că patronul lui FCSB vorbește și cu Giovanni. Eu, repet, nu am știut. Eu am ținut legătura cu patronul FCSB non-stop. L-am informat de fiecare mișcare, de la fiecare club. Nu vreau să știu nimic, când a apărut Giovanni în ecuație sau de ce. Nu mă interesează.

Am fost super corectă în business-ul meu și așa am să rămân. Nu păcălesc și nu mint pe nimeni. Familia jucătorului și jucătorul au știut din prima clipă de fiecare oferta și discuție. Am înțeles de la patron că Giovanni i-a dat numărul de telefon al patronului Parmei și l-a sunat. Eu sunt fericită că au vorbit și a primit cât a vrut.

Eu nu am vorbit despre nicio ofertă pe care am adus-o. Asta a fost înțelegerea cu Gigi Becali, mereu. Să nu vorbim despre oferte. Eu mi-am ținut-o. Repet, în continuare am aceeași admirație pentru Gigi Becali și consider că am fost super profesionistă în ceea ce am făcut.

De 7 luni l-am prezentat pe Dennis la Parma. Am întârziat puțin negocierile pentru că s-a schimbat antrenorul. Acum două zile am trimis oficial la clubul FCSB oferta oficială. Am vorbit cu patronul, mi-a spus că vrea 15 milioane de euro. Eu negociam, când am înțeles de la Parma că a sunat Giovanni Becali că el face de acum transferul.

Atât și nimic mai mult. De aici, povestea probabil continuă. Nu pentru mine. Eu știu ce am făcut și sunt mândră de tot. Și eu și familia jucătorului știm cât s-a muncit pentru acest transfer!”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit AS.ro.