Prima dragoste nu se uită niciodată! Antoniu Manolache: ”Știam istoria Petrolului. Aici fusese copilăria mea!”

Antoniu Manolache a vorbit despre cariera sa, cel mai frumos moment și condiția actuală a sezonului.

Începutul de sezon a fost unul mai greu pentru Manolache. Acesta nu a prins niciun minut în primele 5 etape. Munca grea la antrenamente si pasiunea pentru fotbal l-au făcut în scurt timp pe fundaș, un jucător de bază în lotul Petrolului.

“Într-adevăr, nu am jucat deloc în primele cinci etape. Mi-a fost greu, dar m-am antrenat cât am putut de bine, am căutat să dau totul, știind că o să mi se ofere șansa să joc și atunci va trebui să am un randament bun. Nu cred că a fost vorba de o dificultate de adaptare, ci doar despre faptul că așa a decis antrenorul la acel moment, iar eu m-am conformat și mi-am așteptat șansa.

Știam că va veni oportunitatea aceasta, să intru pe teren, dar important era să știu cum să gestionez situația. Am prins încredere tot mai mare cu fiecare meci jucat.” a declarat Anotniu Manolache într-un interviu pentru site-ul clubului.

sursă foto: fcpetrolul.ro 1 de 3

Intrebat despre cel mai frumos moment, Antoniu Manolache a declarat că primul gol înscris pe “Ilie Oană” a fost memorabil. Dupa acea reușită, fotbalistul a recunoscut că avea lacrimi în ochi

“Cred că a fost cel mai frumos moment din viața mea, atunci când am marcat pentru Petrolul, chiar pe „Ilie Oană”! Sincer, aveam lacrimi în ochi auzind suporterii că îmi strigă numele!”

Fundașul Petrolului a vorbit despre situația actuală din sezon, în plină pandemie de Covid-19.

“Au fost momente bune și mai puțin bune, perioade în care ne-a ieșit jocul și altele în care evoluțiile n-au fost cele așteptate de toată lumea. Întodeauna, însă, am intrat pe teren cu gândul să muncim pentru puncte și să ducem mai departe visul promovării! Acum, întreaga lume trece printr-un moment greu, însă trebuie să fim responsabili, iar atunci când vom reîncepe activitatea să fim pregătiți pentru meciurile rămase.”, a declarat Antoniu Manolache pentru site-ul oficial echipei.