Prima concluzie a lui Gigi Mulțescu după ce a primit un nou rol la Dinamo: ,,Nu prea am activitate”

Fostul antrenor al lui Dinamo a dezvăluit care este rolul său în cadrul clubului.

,,Smurdul” spune că este responsabil de un departament care selectează talente pentru viitorul echipei din Ștefan cel Mare. Obişnuit din postura de antrenor să fie ţinut mereu în priză, acum Mulţescu simte că ceea ce face e puţin mai presant.

,,Sunt bine cu sănătatea, dar nu prea am activitate. E vorba de un departament care selectează talente și supervizează și pregătirea lor. A fost greu, dar nu a fost greu…așa a trebuit să fie. Nu vreau să comentez.

A contat și că sunt la Dinamo și am demonstrat asta când am acceptat să vin în momentul cel mai greu al clubului. Am judecat cu sufletul când a venit vorba de Dinamo, iar după aceea din punct de vedere financiar”, a spus acesta pentru Prosport.

,,După primul meci cu Chindia eu am spus că trebuie să avem răbdare, că trebuie să facă transferuri iar apoi să faceți o evaluare. Lucrurile se vor așeza și vor arăta și mai bine. E vorba de relațiile de joc, care nu sunt încă puse la punct.

S-a discutat de play-off și chiar Cosmin a spus că obiectivul este intrarea în play-off. Mai sunt atâtea meciuri și eu cred că acest lucru se va rezolva. Dacă după 3 etape lucrurile au început să arate mai bine’‘, a mai declarat Mulţescu.