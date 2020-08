Previziune sumbră pentru CFR Cluj în Liga Campionilor! “Dinamo este favorită și sunt convins că îi va bate pe români”

CFR Cluj și Dinamo Zagreb se întâlnesc miercuri, de la ora 21:00, în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Marko Dugandzic, atacantul croat al celor de la FC Botoșani, nu-i dă nicio șansă campioanei României în fața croaților.

Campioana Croației se va deplasa la Cluj, pentru partida cu CFR, iar meciul se va disputa într-o singură manșă. În viziunea specialiștilor, echipa pregătită de Zoran Mamic este net favorită în fața celei antrenate de Dan Petrescu, însă clujenii speră să producă surpriza și să se califice în turul trei preliminar al Ligii Campionilor.

Dugandzic, atacantul croat al celor de la FC Botoașani, nu lasă loc de interpretări și crede că echipa din țara sa natală nu va avea emoții în privința calificării.

“Dinamo este favorită și sunt convins că îi va bate pe români. Clujul pur și simplu nu are jucători de clasă precum Dinamo, care are și un ritm mai bun, joacă mai bine, mai variat și are o experiență mai mare în meciurile europene. Totuși, Clujul nu trebuie subestimat .

CFR face un pressing avansat, deschide scorul și apoi joacă la rezultat, se apără cu opt jucători și e greu să le pui probleme. Joacă un fotbal urât, cel mai adesea cu mingi lungi în diagonală peste apărarea adversă. Sunt periculoși pe contraatac. Deac este cel mai bun jucător al lor, e experimentat, calm și e periculos la lovituri libere și cornere”, a declarat Dugandzic pentru Vecernji.hr.