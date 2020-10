Presa daneză se distrează pe seama lui Nicolo Napoli: “Dacă ar fi pisică ar mai avea două vieți”

Tehnicianul italian Nicolo Napoli, plecat de la Craiova lui Mititelu, a devenit subiect pentru presa din Danemarca. Ekstra Bladet îl compară pe Napoli cu … o pisică.

Vestea plecării lui Nicolo Napoli de la U Craiova 1948, clubul lui Adrian Mititelu, pentru a șaptea oară, a ajuns până la Copenhaga. ”Dacă Nicolo Napoli ar fi o pisică, ar mai avea doar două vieți”, scriu jurnaliștii de la Ekstra Bladet.

”Fostul apărător de la Juventus are o serie extraordinară în cariera de antrenor. A fost demis din funcția de antrenor a clubului FC U Craiova. E a șaptea oară. Napoli a primit postul de antrenor al Craiovei în 2004, pentru prima dată. A fost concediat în același an. În 2007, a revenit la club și a fost concediat ulterior în 2009. În 2011, a mai primit o șansă la funcția de antrenor, dar totul s-a încheiat cu o demitere, în același an. Spre surpriza tuturor, Nicolo Napoli s-a întors ca antrenor în 2013. Nici de data asta nu a fost un dans pe trandafiri roșii, pentru că în 2014 a fost dat afară iar. Dar nu s-a săturat. Nu, nu. În 2017, Nicolo preia funcția de director tehnic a clubului din România, dar nu poate să țină nici de această slujbă. E dat afară în 2018. Dar nu se termină nici aici. Craiova a angajat din nou vechea sa cunoștință, tot în 2018, însă a durat doar până în 2019, când a fost concediat iarăși. Cu riscul de a ne repeta, Nicolo Napoli a primit cel de-al șaptelea mandat la începutul anului 2020, însă acum clubul a anunțat că a încheiat colaborarea cu el”, a notat Ekstra Bladet.

În încheierea materialului, ziariștii sunt siguri că Napoli va reveni în Bănie si cred că este doar o chestiune de timp până ce acest lucru se va întâmpla.