Porumboiu sare la gâtul fotbaliștilor care refuză reducerile salariale: “Să nu facă figuri!”

Adrian Porumboiu este de părere că fotbaliștii ar trebui să accepte propunerile de reducere a salariilor în această perioadă complicată și le reamintește acestora că sunt familii în România care câștigă salariul minim pe economie.

Fostul patron al lui FC Vaslui consideră că multe echipe din Liga 1 vor avea de suferit de pe urma crizei economice generate de pandemia de coronavirus.

„Mitică (n.r. – Dumitru Dragomir) anunțase deja ce era petrecut. Falimentul era clar, nu e nicio gruparea care trăieşte pe picioarele ei. Ar fi primele trei, primele patru din faţă care au proprietari, mai au nişte fonduri. Restul trăiesc prin contribuția Consiliilor Judeţene, contribuţia Primăriilor. Este un amalgam din ăsta între profesionist şi amatori.

Situaţia va fi tot atât de dramatică şi pentru fotbal. Cine se gândeşte că vor mai fi salariile care au fost până acum sau încă să vorbim de jucători la preţurile care se vor vinde… Mă amuz şi eu că unii transferă jucători în această perioadă, încasează sume de bani. Păi cine ar fi tâmpit, indiferent din ce ţară ar fi… Peste tot a pătruns acest nenorocit de virus, să spui că transferi un jucător… Că nu ştii dacă are sau nu are coronovarius, nu ştii care e starea lui medicală. Deci sunt nişte lucruri, nişte poveşti care se mai scriu aşa pentru că nu are lumea ce să citească, dar în mod realist nu se pot întâmpla astfel de lucruri acum. Pentru că toată lumea şi cu cheltuielile, şi cu bănuţii, se gândeşte la ceea ce va aduce ziua de mâine. Fotbalul va reveni, dar mai devreme de nouă luni de zile, nu. Adică la un nivel care să poată să fie competitiv”, a spus fostul patron al lui FC Vaslui pentru Telekom Sport.

Cluburile din România, în marea lor majoritate, au luat măsuri pentru reducerea costurilor în această perioadă de inactivitatea. Dacă unii patroni au mers până la suspendarea contractelor jucătorilor pe perioada stării de urgență, alții au redus salariile cu 50% sau și-au trimis fotbaliștii în șomaj tehnic.

„Jucătorii care primesc acum 50 la sută din salarii nu cred că ar trebui să facă atâtea figuri. Să le accepte să ia şi cei 50 la sută pe care îi iau, pentru că nu produc nimic, sponsori nu mai sun, televiziunile nu mai dau bani, de unde să plătească şi patronul sau preşedintele respectiv.

Sunt familii care au salariul minim pe economie şi se bucură şi acceptă şomajul tehnic. Cei care erau foarte bogaţi nu mai sunt atât de bogaţi, cei care erau săraci, vor fi şi mai săraci. Un echilibru şi egalitate între oameni nu a fost şi nici nu va exista, dar o cumpătare trebuie să vezi, că asta e situaţia”, a mai spus Adrian Porumboiu.