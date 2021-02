Plecarea lui Haruţ la FCSB produce pagube la Botoşani! ,,Clubul a fost faultat”

Denis Haruţ este noul jucător al celor de la FCSB, după ce mutarea s-a realizat în această perioadă de transferuri.

Acesta a mai fost o dată foarte aproape de a ajunge sub comanda lui Toni Petrea, însă mutarea a căzut în ultimul moment, după ce jucătorului nu i-a convenit contractul propus de Gigi Becali.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a recunoscut imediat după realizarea transferului că suma primită de moldoveni este mai mică decât ce a propus Becali prima oară, când transferul a căzut.

,,Copilul a mai meditat și s-a hotărât că poate pleca. El va câștiga la fel, dar clubul a fost puțin faultat, dar așa e când intri în negocieri cu domnul Becali. Important e că s-a făcut transferul, acum știu că e semnat.

N-am văzut contractul lui Haruț, am văzut doar că s-a făcut transferul. Contractul jucătorului nu e treaba mea, e treaba lui Haruț, a impresarilor. Singura schimbare notabilă e că Denis a vrut să semneze contractul, nu contractele.

A plecat cu inima deschisă. Sunt mulțumit, copilul a plecat cu inima deschisă, FC Botoșani a câștigat niște bani. Haruț va avea de câștigat acolo fotbalistic.”, a declarat Valeriu Iftime pentru Digisport.

Patronul de la FCSB a mărturisit cum a ajuns la un acord pentru fundaşul moldovenilor cu Valeriu Iftime.

,,Am negociat cu Valeriu Iftime și am stabilit să păstrăm procentul obișnuit pe care l-am avut cu el și la celelalte transferuri. Concret, el are 20 la sută dintr-un viitor transfer al lui Haruț. Nu a fost nicio problemă în acest sens.”, a precizat Gigi Becali pentru ProSport.

661.000 de euro va plăti latifundiarul din Pipera pentru transferul jucătorului de 21 de ani.

20 de meciuri a jucat Denis Haruţ în acest sezon pentru FC Botoşani în toate competiţiile.

1.000.000 de euro este cota noului fundaş de la FCSB, potrivit transfermarkt.com.