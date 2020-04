Pleacă Arlauskis de la CFR Cluj? ”Cele mai multe telefoane le-am primit din Turcia!”

Giedrius Arlauskis (32 de ani) a vorbit despre viitorul său în Gruia.

Contractul portarului lituanian expiră în această vară, însă acesta nu a luat o decizie finală. Alauskis susține că a fost contactat de mai multe cluburi, iar cele mai multe au fost din Turcia.

”N-am fost contactat de Beșiktaș. Eu aștept să îmi închei contractul cu CFR Cluj pe 30 iunie și după aceea voi lua o decizie. Voi alege cea mai bună opțiune din punct de vedere financiar. Am rugat pe toată lumea să aștepte să-mi închei contractul cu CFR. Dacă se va prelungi campionatul după 30 iunie voi vedea ce voi face. Nimeni nu mă poate obliga să rămân. Din ce știu eu, FIFA recomandă cluburilor să se înțeleagă cu jucătorii. Eu sunt un pic cam nebun în privința cum văd lucrurile.

Pentru mine contează foarte mult o persoană importantă de la CFR Cluj. E vorba despre Marian Copilu. Dacă el va rămâne la CFR, voi continua și eu până la finalul campionatului. Am fost contactat de multe echipe în această perioadă. Am primit oferte din multe țări, dar nu vreau să speculeze cineva acum că am ofertă de nu știu unde. Cele mai multe telefoane le-am primit din Turcia” a declarat Arlauskis la Digi Sport.

Cotat la 1.6 milioane de euro, Arlauskis a fost unul dintre cei mai buni jucători ai CFR-ului în acest sezon. În actuala stagiune, acesta a bifat 38 de apariții, în toate competițiile.

Fotbalistul a avut parade de excepție în Europa League, motiv pentru care a fost inclus în ”echipa ideală” a grupelor, dar și în Liga 1, unde ”feroviarii” au cea mai bună defensivă.

Portarul lituanian se află la CFR Cluj din 2017. Acesta a mai jucat în Liga 1 pentru Unirea Urziceni și FCSB și a câștigat titlul cu toate cele 3 formații.