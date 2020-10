Planul granzilor prinde contur! European Premier League, competiţia care va schimba fotbalul

Jurnaliştii englezi au aflat că planul este sprijinit de FIFA, iar la supercompetiţia continentală finanţatorii urmează să pună în joc premii de sute de milioane de euro. JP Morgan, gigantul american de pe Wall Street, a pus la bătaie un pachet de 6 miliarde de euro pentru a pune la punct competiţia. Americanii ar urma să îşi primească banii înapoi din drepturile exorbitante de televizare.

Oficialii UEFA nu au comentat nimic despre planul care ar putea să eclipseze UEFA Champions League, principala sursă de venituri a forului continental.

EXCLUSIVE: The Wall Street bank JP Morgan is in talks to provide a debt package worth around $6bn (£4.6bn) to a new FIFA-backed European Premier League, which Liverpool and Manchester United – and clubs from Germany, Italy and Spain – are in talks to join. https://t.co/R4pmvZnIYJ

— Mark Kleinman (@MarkKleinmanSky) October 20, 2020