Pirlo despre Lucescu: „Am amintiri minunate cu el. E un expert”

Andrea Pirlo nu-l uită pe „tăticul” său de la Brescia. Tehnicianul lui Juventus îl va reîntâlni, mâine, la Kiev, pe Mircea Lucescu, cel care i-a pus pâinea și cuțitul în mână când debuta în Serie A ca fotbalist la doar 16 ani.

Mircea Lucescu și Andrea Pirlo vor fi adversari în duelul de mâine dintre Dinamo Kiev și Juventus, iar fostul mare fotbalist italian are amintiri de neuitat cu antrenorul român.

„Lucescu m-a luat la prima echipă când aveam 15 ani și am debutat la 16 ani. Am amintiri minunate cu el, ca antrenor și ca persoană. Din când în când mai vorbim, iar mâine avem ocazia de a ne duela. El e un expert, dar fiecare are ideile lui și voi încerca să-i pun probleme”, a spus Pirlo, la conferința de presă din Ucraina.

„Am stat de vorbă două ore și am realizat cât de inteligent este. Pe lângă faptul că este o persoană creativă, este și un om care organizează totul, fapt ce reprezintă o altă calitate. Asta l-a ajutat să devină ceea ce aste astăzi, antrenorul unei echipe minunate precum Juventus. A zis că sunt maestru? Mă face să mă simt mândru. Trebuie să-i mulțumesc! Sper că va avea o carieră grozavă”, l-a complimentat și Lucescu pe fostul său elev.

Meciul de mâine seară de la Kiev este condus de o brigadă de arbitri din România, cu Ovidiu Hațegan la centru. Arădeanul va fi ajutat de asistenţii Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe, iar arbitru de rezervă va fi Sebastian Colţescu. Asistenţi pentru VAR vor fi germanii Bastian Dankert şi Harm Osmers.

