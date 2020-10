Petrescu acuza VAR-ul: „Am avut penalti!”

Dan Petrescu s-a declarat mulțumit de egal dar a acuzat arbitrajul.

„Mă așteptam să fie greu pentru că e campioana Elveției, are fotbaliști de națională, au un lot foarte valoros. Noi facem minuni, avem lot subțire, jucătorii își dau viața pe teren. Le-am zis că asta va fi cea mai agresivă echipă pe care o întâlnim. Am avut un penalti clar, din păcate VAR-ul nu este unde trebuie, per total, la ce probleme sunt, eu zic că e fantastic. Sunt foarte mulțumit de băieți și, zic eu, egalul este echitabil” a declarat Petrescu.