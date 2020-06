Petrescu a răbufnit după victoria cu FCSB: ”N-am văzut echipa atât de slabă de când sunt eu aici!”

Dan Petrescu, antrenorul CFR-ului, a răbufnit după victoria echipei sale în fața FCSB-ului.

Formația din Gruia s-a impus la limită în derby-ul etapei, scor 1-0. Ovidiu Popescu și-a băgat mingea în propria portă, în minutul 23.

Chiar dacă CFR Cluj s-a distanțat la 7 puncte față de rivalii din Capitală, Dan Petrescu este nemulțumit de prestația elevilor săi. ”Bursucul” și-a ”urecheat” toți jucătorii, în afară de Arlauskis, omul meciului în derby-ul din această seară.

”Sunt foarte nemulțumit de toți jucătorii. Meciul cu Gaz Metan în care am jucat ca Barcelona ne-a adormit. Dacă nu era Arlauskis pierdeam azi. Toți jucătorii au fost sub nivel. Poate i-am antrenat prea mult. FCSB a fost mai proaspătă.

Nici nu dorm la noapte. N-am văzut echipa asta atât de slabă de când sunt eu la CFR. Am jucat de la egal la egal cu Celtic și Sevilla. FCSB are jucători la un nivel extraordinar, care se pot vinde pe 10-15 milioane. Am părut mai moi. Pe final eram convins ă o să luăm gol. E prima oară.” a declarat Dan Petrescu pentru DigiSport.