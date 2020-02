Slavko Perovic a ieșit șifonat după derby-ul cu FCSB. Atacantul sârb al lui Dinamo s-a prăbușit inconștient pe teren după ce a încasat un picior în plină figură de la Cristea, fundașul echipei roș-albastre.

Atacantul sârb spune că nu-i poartă pică lui Cristea, dar îl avertizează pe acesta ca la următorul duel direct să vină pregătit pentru război.

„Nu sunt supărat pe Cristea, dar la următorul meci ar trebui să-și pună vestă de protecție pe sub tricou!”, a spus Perovic mai în glumă, mai în serios după care a adăugat: „Nu îmi amintesc momentul în care am fost lovit, dar îmi amintesc că m-am trezit în ambulanță. Apoi m-am luptat cu doctorii pentru că am vrut să joc și mi-au spus <<Nu mișca, ajungem în câteva minute la spital>>. Eu, imediat, <<Ce naibii, nu merg la spital, lăsați-mă să joc în continuare!>>”.

Suferința lui Perovic nu a fost în zadar. Cristea a văzut cartonașul roșu, iar „câinii” s-au impus cu 2-1 și au ajuns la cea de-a 58-a victorie în meciurile cu FCSB, în toate competițiile.