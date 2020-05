”Perla” Timișoarei își pune speranța în prietenul Sorescu: ”Mă gândesc că a pus o vorbă bună la Dinamo!”

Alexandru Cherecheș (23 ani), fotbalistul celor de la ASU Poli Timișoara, speră să ajungă la Dinamo, alături de bunul său prieten Sorescu.

Cherecheș este un om de bază pentru ASU Poli Timișoara, iar Dinamo a pus ochii pe acesta.

În actualul sezon, cu ”perla” de 23 de ani în apărare, bănățenii au înregistrat cea mai bună defensivă din al doilea eșalon al fotbalului românesc, cu doar 12 goluri încasate.

Cherecheș se gândește serios la pasul pe prima scenă a fotbalului românesc și are încredere că bunul său prieten Deian Sorescu va pune o vorbă bună ”câinilor” pentru a-l transfera în această vară.

De asemenea, fundașul stânga are încredere că prestațiile sale din acest sezon vor avea un cuvânt greu de spus când formația din Ștefan cel Mare va lua decizia finală în privința transferului său.

”Am văzut și eu că se interesează de mine. Mă bucur, Dinamo e un club important, ar fi un plus în cariera mea. Orice club important s-ar interesa de mine mi-ar da încredere. Mai am o lună de contract cu Poli și cred că din vară, împreună cu agentul meu, Bogdan Apostu, vom lua cea mai bună decizie. Pentru că o vom lua împreună.

Toată lumea știe ce înseamnă Dinamo pentru fotbalul românesc. E o rampă de lansare imensă. Plus că pentru mine, la 23 de ani, nu contează foarte mult partea financiară. Ok, nu e de neglijat. Dar pasul în Liga 1 cred că e mai important acum. Am vârsta ideală, ar fi un plus extraordinar pentru cariera mea.

Mă gândesc că a pus și el o vorbă bună (n.r. Deian Sorescu). Sper! Doar suntem prieteni. Dar sper că pentru mine au vorbit și evoluțiile.” a declarat Alexandru Cherecheș pentru gsp.ro.

225.000 de euro este cota de piață a lui Cherecheș, potrivit transfermarkt.com.

În actualul sezon, tânărul fotbalist a bifat 21 de apariții pentru ASU Poli Timișoara.

În această vară, înțelegerea fundașului stânga cu bănățenii va expira.