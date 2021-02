Denis Haruţ va fi noul jucător al celor de la FCSB, după ce mutarea s-a realizat în sfârşit în această perioadă de transferuri.

Acesta a mai fost o dată foarte aproape de a ajunge sub comanda lui Toni Petrea, însă mutarea a căzut în ultimul moment după ce jucătorului nu i-a convenit contractul propus de FCSB.

Acum toate lucrurile sunt în regulă, iar Gigi Becali, patronul echipei FCSB, a dezvăluit pe ce post va fi folosit jucătorul, care poate să joace pe două poziţii.

,,Am pus condiția ca Haruț să nu joace în ultimul meci al Botoșaniului. Dacă îl băgau, nu îl mai cumpăram. Eu îl vreau duminică pe teren.

L-am adus și va juca fundaș central. Poate juca și în dreapta, dar băiatul mi-a transmis că în centru se simte cel mai bine.”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Şi Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, a confrimat faptul că Haruţ va fi folosit pe postul de fundaş central la FCSB.

„Gigi a pus mâna pe cel mai bun fundaș central din țară. Mi-a zis și mie că îl transferă pentru acea zonă.”, a afirmat acesta pentru sursa citată.

Patronul de la FCSB a mărturisit cum a ajuns la un acord pentru fundaşul moldovenilor cu Valeriu Iftime.

,,Am negociat cu Valeriu Iftime și am stabilit să păstrăm procentul obișnuit pe care l-am avut cu el și la celelalte transferuri. Concret, el are 20 la sută dintr-un viitor transfer al lui Haruț. Nu a fost nicio problemă în acest sens.”, a mai precizat Becali pentru sursa menţionată.

661.000 de euro va plăti latifundiarul din Pipera pentru transferul jucătorului de 21 de ani.

20 de meciuri a jucat Denis Haruţ în acest sezon pentru FC Botoşani în toate competiţiile.

1.000.000 de euro este cota noului fundaş de la FCSB, potrivit transfermarkt.com.