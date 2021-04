“Trebuia să fie aceeași diferență ca în urmă cu o lună”. Păun, în culmea fericirii după al șaselea trofeu în tricoul vișiniu

Fotbalistul CFR-ului s-a bucurat după ce echipa sa a cucerit primul trofeu al sezonului 2020-2021.

Mijlocașul a ajuns în curtea ardelenilor în 2008 pe când CFR Cluj începea ascensiunea în fotbalul românesc și cucerea primul titlu. Atunci, el a avea 13 ani și era junior al campioanei României. Pe 19 martie, la ultimul meci direct dintre cele două, FCSB s-a impus cu 3-0 în etapa a 28-a a Ligii 1.

“E normal să ne bucurăm pentru acest trofeu, ne plac trofeele, am câștigat multe în ultimii ani. Nu este vorba de nicio revanșă, mergem cu aceeași mentalitate la fiecare meci.

Un meci de luptă, am avut ocazii și în prima și în a doua repriză, nu contează că am făcut-o la penalty, cupa este la noi. Nu sunt îngrijorat că nu marcăm, trebuia să fie aceeași diferență cu care ne-au bătut ei în campionat”, a declarat Adrian Păun, la finalul jocului de la Ploiești.

Clujenii au reușit să aducă în vitrina clubului a patra Supercupă a României și visează să ajungă și la al patrulea titlu la rând la sfârșitul primăverii.

“Ne bucurăm că am luat Supercupa și sper să o încununăm cu câștigarea campionatului. Va fi dificil ca în fiecare an, toate echipele din play-off sunt puternice, se va juca până în ultima clipă.

De când am venit la CFR și am fost cooptat la prima echipă am avut această mentalitate de a cuceri trofee. Ne dorim în continuare să avem astfel de performanțe, vom lupta și vedem cine va fi câștigătoare la final”, a încheiat jucătorul campioanei României.