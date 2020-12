Paulo Vinicius (36 de ani) a vorbit despre interesul FCSB-ului pentru el și și-a dezvăluit planurile de viitor.

Fotbalistul CFR-ului a declarat că nu a discutat cu nimeni despre un posibil transfer la FCSB, potrivit Gazetei.

„Doar presa a vehiculat discuții legate de faptul că FCSB e interesată de mine. Am văzut la vremea respectivă și declarațiile lui Gigi Becali. Dar la mine n-a ajuns absolut nimic. Sunt în continuare la CFR și-mi văd de treabă.

A fost într-adevăr o mică problemă. N-am fost fericit atunci, mă consideram unul dintre jucătorii importanți ai lui CFR. Dar am discutat cazul cu clubul, cu antrenorul, individual, și am rezolvat situația.

Aș putea să mai joc liniștit încă doi ani. Și o voi face dacă voi simți că-mi pot ajuta în continuare echipa și să rămân la nivelul de acum. Deocamdată, mă focusez sută la sută pe cariera de jucător, e singurul lucru la care-mi stă capul. Nu vreau încă să mă gândesc ce voi face când voi pune ghetele în cui”, a spus Paulo Vinicius, conform sursei citate.

Fotbalistul brazilian a vorbit despre momentul în care a ajuns la CFR Cluj, în iulie 2017 și a dezvăluit că a evoluat și ca atacant.

„N-a fost deloc ușor când am venit în România. Nu ne cunoșteam între noi, jucătorii, dar, cu toate astea, am reușit să terminăm campionatul pe locul 1 în 2018. E clar însă că sezonul cel mai complicat a fost cel din 2020, când am trecut și prin două participări în Europa League. N-aș zice că e vorba despre noroc. N-ai cum să câștigi meciuri și trofee fără sacrificiu și multă muncă. Aceasta e adevărata rețetă.

Am fost atacant. Asta pentru că, într-adevăr, îmi place să marchez. Am un bun joc de cap, încerc mereu să-mi ajut echipa, să marchez. Asta voiam să fac încă de la primul meu club, în Cuiaba, orașul natal, unde visam să ajung în Europa. Dar chiar acolo am cunoscut un impresar care mi-a spus că-mi poate oferi această șansă, pe care am încercat s-o fructific. Și iată că acum sunt în România, vreau să câștig în continuare trofee, să evoluăm din nou în Europa League, în Champions League”, a mai spus Vinicius.