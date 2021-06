Paul Papp, fundaşul celor de la CS U Craiova, a vorbit după un sezon petrecut la echipa din Bănie, cu care a reuşit să cucerească Cupa României.

După un sezon în Oltenia, Paul Papp spune că a ales bine când a semnat cu CS U Craiova, sigurele sale ghinioane fiind accidentările. După ultima suferită, fundaşul anunţă ca va reveni, cel mai probabil în luna septembrie pe teren.

Obiectivul stabilit de Paul Papp pentru următorul sezon cu CS U Craiova este acela de a câştiga fiecare meci în parte şi de a nu se mai comite greşelile din sezonul trecut, care au dus la încă un an fără titlu câştigat în Bănie.

,,Cred că a fost un sezon frumos pentru mine pentru că am semnat cu Universitatea Craiova. Am ales bine, mi-am dorit să fiu aici, e un club profesionist. Am avut și puțin ghinion. Am venit, m-am accidentat, am avut COVID-19, după aceea am intrat și am făcut-o bine, dar m-am accidentat din nou.

Sper să se fi terminat ghinioanele. Știu cum m-am pregătit, nu am făcut excese, am fost profesionist, dar am avut ghinion. Asta e, mergem mai departe. Sunt motivat să revin mai bine.

Eu estimez că voi reveni în septembrie. E un drum lung pentru mine, dar sper din tot sufletul să revin mai repede, dar doctorii vor decide, nu eu.

Eu mă aștept să revin bine, să nu mă scoată nimeni din echipă. Știu ce sacrificii fac, cum mă pregătesc și am încredere. Trebuie răbdare și să muncesc cât mai mult.

Vacanța o petrec la Craiova. Merge foarte bine recuperarea, mi-am dorit să rămân în oraș pentru a da înainte cu recuperarea. Simt o îmbunătățire de la zi la zi. Am progresat mult și sper să revin cât mai repede.

Cred că orice jucător ar trebui să fie motivat la fiecare meci și antrenament. Așa sunt eu, îmi doresc foarte mult să joc. Acum îmi doresc foarte mult să mă antrenez, să dau cu piciorul în minge, dar acum nu se poate. Asta e meseria pe care am ales-o.

A fost un sezon atipic. Ne-au lipsit foarte mult suporterii. Am jucat din trei în trei zile. De obicei, unui fotbalist îi priește asta. Nu face multe antrenamente. Jocul îți dă o stare bună. O analiză am făcut împreună cu Mister.

Cred că a fost un sezon dificil, greu, cu ghinion pentru noi pentru că am avut mulți accidentați. Am câștigat ceva, am câștigat Cupa României. Ne mulțumește puțin, cu toate că ne doream campionatul. Trebuie să învățăm din greșeli. Cred că la anul va fi cu totul altceva.

Eu zic că trebuie să plecăm cu gândul de a câștiga fiecare meci în parte. Va fi o bătălie mare, un sezon dificil, dar frumos. Trebuie să câștigăm fiecare meci în parte și după aceea să ne gândim la obiective mărețe. Va fi un joc frumos cu CFR Cluj în Supercupă. O bucurie ne-ar aduce clar trofeul câștigat. Va fi dificil, dar cred că avem față să îi învingem, am mai făcut-o.”, a declarat Paul Papp.