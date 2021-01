O parte dintre jucătorii de la Dinamo au primit câte o sumă de bani în ziua meciului cu Gaz Metan Mediaș, scor 2-1. Nu a fost și cazul lui Paul Anton (29 de ani).

Mijocașul central al alb-roșilor a declarat după meciul cu medieșenii

„Am început cu o greșeală în lanț, cu 0-1, dar am arătat caracter. Calitatea are de suferit, spectacol mai puțin pe un astfel de teren greu. Le mulțumim suporterilor pentru devotament, e formidabil ce fac. Cu Chindia gazonul a fost impracticabil, cu Gaz Metan a fost OK.

Știți bine povestea, miercuri, niște băieți din echipă au luat niște bani din drepturile TV. Nu eu răspund de ce doar unii au luat. Eu nu am luat! Nu mai contează, nu mai vorbesc. Cât am contract, îmi fac treaba. Nu știu cine a hotărât cum se împart banii. A fost zi de meci, nu m-am implicat în discuții ce nu țin de fotbal“, a declarat Anton, potrivit gsp.ro.

Dinamo a învins-o pe Gaz Metan Mediaş cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, într-o partidă din etapa a 19-a a Ligii I.