Paul Anton, explicaţii pentru suporterii lui Dinamo la finalul jocului cu Astra: ,,Există o supărare! Am lămurit-o cu fanii”

Paul Anton, mijlocaşul celor de la Dinamo, a reacţionat la finalul jocului pierdut de Dinamo la lovituri de departajare cu Astra, 4-5.

După ce a avut o evoluţie solidă, Anton consideră că echipa sa putea ajunge în finala Cupei României dacă reuşea să înscrie şi golul 2 în timpul regulamentar.

Dup ce a ratat calificarea în finală, Paul Anton a avut un dialog şi cu câţiva suporteri ai lui Dinamo, unde a lămurit lucrurile.

,,Eu zic că am făcut un meci bun, am avut situații de gol, din păcate nu am reușit să marcăm și golul doi și am pierdut și loteria. Sunt emoții în continuare, dar zic că suntem pe un trend bun. Și acum, chiar dacă am pierdut la penalty-uri, am făcut un joc bun.

E atmosferă bună în vestiar, există o supărare că am ratat calificarea în finală. A fost la final de meci o mică chestie cu suporterii, dar am lămurit-o.”, a declarat Paul Anton, la finalul jocului cu Astra.