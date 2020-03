Patronul lui Hoffenheim, erou în criza pandemiei!

Hulit pe toate stadioanele din Germania, Dietmar Hopp ar putea deveni eroul Europei! O companie a patronului de la Hoffenheim este aproape de a obţine un vaccin împotriva coronavirus. Hopp a refuzat o ofertă pe care Donald Trump a făcut-o pentru ca medicamentul să fie produs exclusiv pentru Statele Unite.

În vârstă de 79 de ani, Dietmar Hopp este patronul hulit de toţi fanii echipelor din Bundesliga. De numele miliardarului german se leagă ascensiunea rapidă a lui Hoffenheim, dar şi excepţia de la o regulă care prevede că la cluburile din Bundesliga o persoană nu poate deţine mai mult de 49 la sută din acţiuni.

La sfârşitul lui februarie, meciul dintre Hoffenheim şi Bayern a fost întrerupt după ce fanii oaspeţilor au afişat bannere în care l-au insultat pe Hopp, simbolul comercializării fotbalului german.

German biopharmaceutical firm CureVac is at the center of an international dispute between Germany and the U.S., amid reports that Washington was trying to lure it to move its #coronavirus vaccine research to the U.S. to gain access to a potential vaccine https://t.co/OvFv4Y6EKy pic.twitter.com/rqeplZDg6L

— Reuters (@Reuters) March 16, 2020