Cariera lui Patrick Petre este din nou într-un blocaj! Mijlocașul în vârstă de 22 de ani a fost dat afara de la Farul Constanța pentru că nu se antrena la parametri optimi. Florentin Petre este foarte dur cu fiul lui și îi transmite că trebuie să-și schimbe atitudinea.

În vara anului 2018, Patrick Petre a fost pus pe liber de Dinamo, din cauza unor acte de indisciplină. A ajuns la Poli Iași, dar a rezistat doar un an.

În luna septembrie a acestui an, a venit la Farul în Liga a 2-a pentru a juca meci de meci, dar a prins doar cinci apariții în tricoul constănțenilor și a jucat modest.

„Am stat și am analizat perioada asta a lui, de vreo patru ani de zile. Fiind un copil mai rebel, tot ceea ce a făcut a fost ca un revers a tot ceea ce a văzut prin vestiare, pentru că mereu l-am luat cu mine.

Problema cea mai mare a lui este că, educându-l de mic, știam ce i se va întâmpla, pentru că este greu să porți o povară în spate și să te rdici la un anumit standard. De multe ori, el a fost capul răutăților în toate escapadele. Spre exemplu, dacă mergi la o petrecere cu echipa sau într-un grup cu 5-6 jucători, el mereu a fost dat ca exemplu negativ în vestiar, chiar dacă era sau nu cazul.

Nu vreau să-l apăr, eu am fost cel mai drastic contestatar al lui. Sunt singurul părinte nebun, pentru că am vrut să-mi dau copilul afară de la Dinamo! Fiind crescut și educat într-un anumit stil de viață profesional, nu mi-a convenit în acea perioadă și am sunat antrenorul ca să-l dea afară„, a spus Florentin Petre.