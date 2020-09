Paradis în Ştefan cel Mare! Salarii uriaşe pentru “starurile” lui Dinamo

Spaniolii care au preluat Dinamo nu se feresc să ofere contracte uriaşe pentru Liga 1. Sosiţi săptămâna trecută în Ştefan cel Mare, polonezul Gol şi slovacul Adam Nemec au intrat în topul salariilor din Liga 1.

Conform Prosport, Janusz Gol ar fi semnat pentru un salariu de 18.000 de euro pe lună. Mijlocaşul de 34 de ani ar primi şi un bonus de 500 de euro pentru fiecare punct câştigat cu echipa lui Cosmin Contra.

Nici Adam Nemec nu este departe: atacantul revenit la Dinamo va încasa 15.000 de euro pe lună şi 500 de euro de gol marcat, informează aceeaşi sursă.

Dintre jucătorii aduşi în era Ionuţ Negoiţă, italianul Fabbrini s-a remarcat prin valoarea contractului. Mijlocaşul a încasat 16.500 de euro pe lună în sezonul trecut. În actuala stagiune, remuneraţia lui Fabbrini a crescut la 18.000!

“Știți cât are salariul domnul Fabbrini în acest sezon? În sezonul trecut avea 15.000. Anul acesta, pentru că joacă, incontestabil, mai bine, are 18.000. Se pare că așa este făcut contractul. Am și eu o informație din interior, dacă puteți să credeți.

Vi se pare ok? Neicuțescu sau Moldoveanu au 2.500 salariu. Vi se pare propice performanței atmosfera în interiorul echipei? Eu cred că nu. Că n-are cum să te stimuleze când vezi că ăla de lângă tine, care nu face nimic în plus, are salariu de 7 ori mai mare” – a fost problema ridicată de jurnalistul Cristian Geambaşu la Digi Sport.