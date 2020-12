VIDEO | Papură iese la atac: ”E nedrept! A fost gol valabil!”

Corneliu Papură a oferit prima reacție după derby-ul CFR – Craiova.

Meciul de foc din Gruia s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. În urma acestui rezultat, oltenii încheie anul 2020 pe poziția secundă, iar ardelenii completează podiumul.

Tehnicianul alb-albaștrilor a fost eliminat în ultimele minute, după ce a protestat și l-a atenționat pe arbitrul Petrescu că șutul puternic al lui Bic a fost, de fapt, gol valabil.

”Nu sunt mulțumit de rezultat. Am avut gol valabil pe final. E nedrept. Am tratat fiecare meci la fel. Am căzut psihic etapa trecută, dar acum am arătat caracter. Am atras atenția că a fost gol și mi-a dat galben. O măsură dură. Cine vorbește să și răspundă.” – Corneliu Papură, antrenor CSU Craiova.