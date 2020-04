Pancu iese la atac: ”Am experienţă cât toată conducerea Rapidului la un loc!”

Daniel Pancu a ieșit la atac după ce a fost dat afară de la Rapid și înlocuit cu Dan Alexa.

Formația din Giulești nu a câștigat niciun meci în 2020, iar după eșecul cu CSM Reșița, scor 0-1, oficialii din conducerea clubului au decis că este momentul să renunțe la serviciile antrenorului de 42 de ani.

Pancu a fost deranjat de faptul că a fost dat afară și consideră că a fost părăsit de conducerea clubului giuleștean.

Tehnicianul este de părere că putea să promoveze Rapidul în Liga 1 și este dezamăgit pentru că giuleștenii au cedat la primul motiv de nemulțumire al fanilor.

”Pe mine m-a deranjat că la primul motiv de nemulţumire al suporterilor ei au cedat. Eu sunt trecut prin multe. La Cesena au venit fanii peste noi cu cruci, morminte, dar şefii i-au dat afară. La Rapid, George Copos ştie foarte bine, la Beşiktaş la fel, erau contestaţi antrenorii, dar li se lua apărarea!

Era doar o bătălie pierdută, mai era mult până să pierdem războiul. A fost un moment de slăbiciune din partea lor. Eu am acuzat ca am fost părăsit. Dovadă că n-am mai vorbit cu nimeni din conducere de atunci. Am experienţă cât toată conducerea Rapidului la un loc” a declarat Pancu la DigiSport.