Ovidiu Stângă a fost adus la FC Universitatea Craiova, pentru a promova cu echipa în Liga 1 la finalul acestui sezon.

Noul antrenor al oltenilor vrea o clasare în primele 2 echipe la finalul Ligii a 2-a, iar misiunea pare facilă în acest moment, oltenii fiin în acest moment pe primul loc.

Tehnicianul a mărturisit că a fost la închisoare şi a vorbit cu Adrian Mititelu, cel care deţine echipa FC ,,U” Craiova. Acesta spune că patronul arată foarte bine, deşi este închis în acest moment.

Am fost la închisoare la Adrian Mititelu! S-a transformat, efectiv, prin felul în care vede fotbalul acum. Am vorbit direct cu dumnealui, faţă în faţă. Am avut o întâlnire, la închisoare. Pe aceasta cale vreau sa îi anunţ pe toţi suporterii, pe toti ce care erau curioşi, că este foarte pozitiv. Arată foarte, foarte bine Adrian Mititelu. M-am bucurat când l-am văzut aşa de pozitiv.

I-am şi spus că la club este mult, mult mai bine decât mă aşteptam. Totul pleacă de la cel care conduce echipa, de la patronul Mititelu. Am rămas surprins cât s-a dezvoltat clubul cu Mititelu.

Îl ştiam, am lucrat cu el, dar acum modul cum a pus informaţia acumulată în slujba echipei, sunt uluit.

I-am şi spus asta. Mă bucur ca şi-a dat seama că micile detalii contează cel mai mult în fotbal. A investit în tineri şi a adus lângă ei jucători experimentaţi. A făcut un grup excelent, el, Mititelu. Ce realizează el la Craiova nu cred că există în toată România!

Dacă am avut nevoie de ac de seringă, l-am avut în secunda următoare. Sau autocar la 5:00 dimineaţa, imediat s-a rezolvat. Organizare excelentă şi, mai ales financiar, să ai totul la dispoziţie. E totul uşor de realizat cu banii investiţi de Mititelu în club. Nu poţi să ceri jucătorilor fără să le dai. Dar dacă le dai totul, ei trebuie să ofere maximum în fiecare meci.”, a declarat Ovidiu Stângă pentru Radio Sport 1.

FC Universitatea Craiova se află pe locul 1 în Liga a 2-a, cu 30 de puncte adunate în 14 jocuri disputate.

Adrian Mititelu se află în închisoare , după ce a fost condamnat în dosarul transferului Mihai Costea.