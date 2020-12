OPINIE | Un zeu s-a ridicat la ceruri. Mai există viață după Maradona?

Diego Armando Maradona nu mai e printre noi. Ne-a părăsit la puțin timp după ce a împlinit 60 de ani și ne-a lăsat cu niște întrebări care nu și-au aflat încă răspunsurile.

Și cu o moștenire care va rămâne mărturie peste timpuri pentru generațiile care se vor îndrăgosti de acest fenomen. Ele vor avea un model de talent, virtuozitate și charismă. M-aș opri mai degrabă la ultima calitate a acestei enumerări. Pentru că este una greu de copiat. Cu ea mai degrabă te naști, iar în cazul lui Maradona eu nu am nicio îndoială în privința acestui fapt. E clar că măreția lui și povestea creată în urma relației sale incredibile cu balonul rotund nu putea fi scrisă la fel de bine cu un alt erou. Messi cu toate că are un talent fantastic, nu are acea priză la public așa cum a avut-o Dieguito. Sunt convins că pe Maradona l-am avut mereu în minte cu anumite momente care au rămas în istoria fotbalului.

Probabil meciul cel mai reprezentativ al carierei sale este înfruntarea dintre Argentina și Anglia de la Cupa Mondială din 1986. Atunci a îmbinat Mâna lui Dumnezeu cu golul secolului. Iar ambele goluri au generat reacții de tot felul atât pe parcursul vieții lui cât și în zilele de după dispariția sa. Mulți l-au considerat trișor, alții l-au lăudat pentru felul cum a încercat să explice acea idee năstrușnică. Dar dincolo de aceste amintiri fotbalistice, Maradona va rămâne în istorie și prin multe ieșiri ale sale din afara terenului. Iar unele i-au influențat și cariera sportivă. Rămâne celebră și azi depistarea sa pozitivă la CM din 1994, atunci când starul argentinian a ratat a doua întâlnire cu Hagi la un turneu final.

Iar unele imagini cu el din ultimii ani trădau același viciu la care nu a putut renunța se pare niciodată. Dincolo de asta, nu pot fi trecute cu vederea relațiile sale cu personaje controversate, indezirabile pentur lumea occidentală. Stilul său rebel l-a făcut să se apropie cu siguranță de Fidel Castro sau Hugo Chavez. Dar sunt foarte puțini cei care atunci când se gândesc la marea vedetă a fotbalului din țara tangoului, se opresc asupra acestor “detalii”. Dacă fac bine sau nu, este subiectiv. Cea mai mare dilemă în ceea ce îl privește pe Maradona este însă alta. A fost sau nu cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor? Din păcate și acest lucru este subiectiv.

Pentru că teoretic nu există instrumente de măsurare exacte. Nu se poate face un clasament ca în competițiile fotbalistice. Plus că aici mai lucrăm și cu perioade diferite ale timpului. E clar însă că cel poreclit “Butoiașul atomic” a marcat fotbalul anilor ’80 atunci când a cucerit majoriatea trofeelor din carieră. Ultimul an cu succese importante a fost 1990, atunci când a jucat o finală de CM și a luat titlul cu Napoli. Acolo, lângă Vezuviu, și-a lăsat definitiv amprenta asupra întregului oraș care îl venerează ca pe un zeu. Și dacă vorbim de zei, a existat o propunere ca inclusiv numele stadionului napoletanilor să fie schimbat. Iar San Paolo să îi lase locul zeului Maradona.

Până la urmă cu toții ne vom aminti de el, fiecare cu o anumită imagine în minte. Un lucru e sigur însă. Talentul său nu l-au împrumutat prea mulți după retragerea sa. Să vedem dacă în viitor unii vor reuși să îl mai “copieze” și să rămână în memoria colectivă ca urmași demni ai genialului Diego Armando Maradona.