Opinie | Ultima ”Guriță” de oxigen …

Dinamo a părut a căra apă cu ciurul în meciul de aseară contra Universității Craiova. Sigur, se poate face o discuție pe seama penaltiului, dacă e sau nu.

Dacă n-a fost penalti, atunci este deja o problemă mult prea mare pentru că Dinamo și așa era cea mai dezavantajată echipă din Liga 1 în ceea ce privește arbitrajele. Una peste alta, Dinamo pare să lege frumos jocul, are posesie, însă problemele devin vizibile în fața porții. Iar acolo, e trecut Adam Nemec în fișa postului. Mingea ajunge în ”16”, dar nu are cine s-o dea ”în ațe”.

Mi s-a părut că și linia de fund are momente de nesiguranță, mai ales la Ricardo Grigore, jucător care are scuza tinereții. Uneori, parcă și ”stranierii” din zona de mijloc/atac au momente de „black out” și nu le ies pase simple, de maximum 10 metri.

Citește și Cosmin Contra o spune clar și răspicat: ”Am încredere în Rădoi!”

Poate fi invocată lipsa de omogenitate, scuze se pot găsi. Nu cred că staff-ul spaniol va mai tolera mult timp aceste justificări și va trece la represalii. Primul vizat și, zic eu, singurul, nu poate fi decât Cosmin Contra. Iar dacă Dinamo nu ia o gură de oxigen (a se citi victorie) etapa viitoare la Sepsi, scaunul lui ”Guriță” se poate rupe iremediabil!