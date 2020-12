OPINIE | Tragerile au trecut, destinul a decis! Trebuie să pune presiune pe tricolori?

Naționalele României și-au aflat în interval de câteva zile adversarele pe care le vor întâlni în cele mai importante meciuri pe care le vor juca în 2021.

Cu obiective diferite, prima reprezentativă și selecționata de tineret au aflat cu cine se vor duela, în dorința de a scoate din nou la lumină fotbalul românesc. Deși era vorba de o grupă preliminară, emoțiile mai mari le-am trăit alături de Rădoi & Co. Aflați în urna a doua la tragerea la sorți a calificărilor eruopene pentru Mondialul arab din 2022. Iar sorții nu au fost nici drastici, dar nici prea prietenoși cu naționala țării noastre. Care visează de 24 de ani să ajungă din nou la un turneu final al competiției supreme. Așa că nu putem cred să ne ascundem în spatele ghinionului pentru a explica un eventual eșec.

Am văzut mulți oameni de fotbal care au avansat ipoteza că România ar putea chiar să câștige grupa. Al cărei cap de serie este cvadrupla campioană mondială, Germania. Acum, dacă ar fi să facem o glumă, la un capitol am sta mai bine decât nemții. Ei au fost bătuți de spanioli cu 6-0 în acest final de an. În ceea ce a însemnat cel mai mare coșmar al fotbalului german din istorie. Noi, în schimb, am încasat doar 5 de la același adversar în noiembrie 2019, în ultimul meci al calificărilor pentru Euro! E clar că Germania ne e superioară, raport care e valabil atunci când încercăm să comparăm Mannschaftul cu celelalte echipe din grupa noastră.

La locul secund cred că ne putem înscrie cu șanse. Însă trebuie să ținem cont că Macedonia de Nord s-ar putea implica și ea în această luptă. Venind cu moralul unei echipe calificate la Euro 2020, ex-iugoslavii vor reprezenta un adversar extrem de incomod în viitoarele calificări. Dacă în privința naționalei lui Pandev lucrurile ar putea să arate mai bine din primăvară încolo, în ceea ce îi privește pe islandezi, ei cred că vor intra pe o pantă descendentă. Ratarea prezenței la turneul final din vara anului viitor va conduce la o transformare importantă pentru nordici.

Care vor schimba liniile și astfel vor intra într-o reconstrucție venită în spijinul naționalei noastre. Poate era bine să îi întâlnim pentru a ne revanșa încă din aceasă primăvară. Doar că programul acestei grupe de calificare a stabilit ca ambele meciuri directe să aibă loc în toamna lui 2021. Și dacă am termina pe locul secund, drumul spre Mondial nu se va încheia. Vom ajunge din nou într-un Final Four în care va trebui să învingem alți doi oponenți. Asta pentru a deveni una dintre cele 13 reprezentante ale bătrânului continent la turneul final de peste doi ani.

Ceea ce va fi evident mai greu în condițiile în care adversarii întâlniți vor fi cu siguranță superiori valoric celor peste care ne-am clasa în seria în care am fost repartizați.Chiar dacă nu vom reuși să obținem biletele pentru competiția din Orientul Apropiat nu cred că trebuie să vedem lucrurile în negru. Dacă nu ne-am calificat la un turneu final unde au sunt 24 de echipe din Europa, de ce am avea șanse mai multe la unul unde merg doar 13? Cred că obiectivul realist al naționalei în aceasă campanie ar trebui să fie construirea unei echipe care să ne dea speranțe pentru o prezență sigură la Euro 2024 și chiar la CM 2026.

Dacă își vor depăși condiția în preliminarii tricolorii vor merita și mai mult admirația noastră. Dacă nu trebuie să ne ofere măcar speranța de mai bine. Ea până la urmă ne face să visăm frumos în continuare la repetarea performanțelor Generației de Aur.